Na bh. film festivalu američka premijera filma o Susan Sontag

Američka premijera dokumentarnog filma „Don't cry for me Sarajevo – Susan Sontag u Sarajevu“, nastalog u režiji Nihada Kreševljakovića, te u koprodukciji UG VideoArhiv-Biblioteka Hamdija Kreševljaković i Festivala MESS bit će održana 29.oktobra u okviru 17. Bosanskohercegovačkog filmskog festivala (BHFF) u New Yorku, saopćila je press služba Festivala MESS.

Bosanskohercegovački filmski festival (BHFF) je festival koji se održava jednom godišnje, a bavi se savremenom bosanskohercegovačkom kinematografijom te prikazuje igrane i dokumentarne filmove iz Bosne i Hercegovine.

Jedan od filmova koji će svoje prikazivanje, nakon sarajevske premijere, doživjeti i u Americi je upravo film „Don't cry for me Sarajevo – Susan Sontag u Sarajevu“.

Kroz razgovor sa trinaest sudionika i sudionica njenog boravka i rada u Sarajevu, oni pokušavaju kroz sjećanja ispričati svoje intimne priče o ratu, o umjetnosti nastaloj u periodu opsade, o Susan Sontag i njenom značaju, te o smislu stvaranja teatra u vremenu razaranja. Reditelj ovog filma Nihad Kreševljaković ističe da je najveća vrijednost filma.

-Kroz priču o jednom od najznačajnijih teatarskih događaja iz perioda opsade, kada je Susan Sontag režirala predstavu „Čekajući Godoa“, željeli smo kroz sjećanja sudionika ukazati na važnost koju je umjetnost imala za građane i građanke Sarajeva. Susan Sontag, koja je sa razlogom postala počasna građanka Sarajeva, uvijek je ukazivala na to da su fenomen tog ratnog vremena ustvari bili ljudi sa kojima je ona radila. Susan Sontag, osoba koju su nazivali posljednjom intelektualkom, bila je jedna od rijetkih koja je shvatila da je ono što se odvija u Sarajevu početak jednog novog vremena, te je među prvim rekla da se u Bosni odvija genocid koji svijet mora zaustaviti - kazao je Kreševljaković.

Ovogodišnje, 17. izdanje BHFF-a će, zbog pandemije, biti održano online, od 27. oktobra do 1. novembra 2020. Svi filmovi koji će biti emitovani na festivalu mogu se pronaći na linku: VIDEO