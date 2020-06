Na graničnim prijelazima zadržavanja do 30 minuta

Zbog održavanja manifestacije „Sveti Ivo“ Podmilačje, danas do 16.00 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na dionici Jajce-Podmilačje-Banja Luka. Za vrijeme obustave, ova vozila preusmjeravaju se na alternativne pravce. Također, večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na području Srednjobosanskog kantona.

Obustavljen je saobraćaj kroz tunel Ormanica (na putu Srebrenik-Orašje). Vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika koriste obilaznicu u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac (raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku). Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Rajlovac, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Na magistralnom putu Ljubinje-Trebinje (u mjestu Tulje), svaki dan osim nedjelje, od 08 do 14 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put Stolac-Berkovići-Bileća-Trebinje.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog sanacionih radova u tunelu Vinac (Jajce-Donji Vakuf) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Zbog radova na sanaciji mosta preko rijeke Tinje, u mjestu Drenik na putu Srebrenik-Šićki Brod, saobraća se naizmjenično-jednom trakom (postavljeni semafori). Radovi na sanaciji mosta izvode se i preko rijeke Ljubine, na putnom pravcu Olovo-Semizovac. Za vrijeme radova u funkciji je obilaznica u neposrednoj blizini (naizmjenično propuštanje vozila).

Izdvajaju se i ostale dionice gdje je zbog sanacionih radova izmijenjen režim saobraćanja: Jelah-Doboj, Prozor-Jablanica, Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Ostrožac-Jablanica i Kiseljak-Busovača.

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Ulazak u Crnu Goru iz BiH moguć je samo uz obavezni PCR test akreditovane laboratorije iz BiH star maksimalno 48 sati. Za vrijeme važenja ove mjere, ulazak u Crnu Goru nije moguć preko graničnih prijelaza Hum i Metaljka. Granični prijelaz Deleuša-Vraćenovići, od ranije je zatvoren zbog radova, saopćeno je iz BIHAMK-a.