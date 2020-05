Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta

Na graničnim prelazima ovog jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta - saopćeno je iz Informativnog centra BIHAMK-a.

Na magistralnom putu Srebrenik-Orašje obustavljen je saobraćaj kroz tunel Ormanica. Sva vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika preusmjerena su obilaznicom u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac (raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku). Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica.

U toku su radovi na magistralnom putu Cazin-Velika Kladuša (dionica Cazin-Skokovi), zbog čega je saobraćaj obustavljen. Za vrijeme obustave alternativni pravci su: Velika Kladuša-Bužim-Otoka, Velika Kladuša-Ćoralići-Gata-Kamenica-Bihać i Cazin-Slatina-Mutin-Rajak.

Zbog sanacionih radova u tunelu Vinac, na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

U mjestu Vitalj (Kladanj-Tuzla) zbog klizišta saobraća se naizmjenično, uz regulaciju svjetlosne signalizacije (semafori).

Zbog radova na sanaciji mosta na dionici autoputa A-1 Visoko-Kakanj (kod mjesta Dobrinje), saobraća se dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce) zbog sanacionih radova svaki dan, osim nedjelje, saobraćaj je obustavljen u vremenu od 08 do 16 sati.

Za danas je najavljen početak radova na sanaciji mosta preko rijeke Tinje, u mjestu Drenik na M-1.8 Srebrenik-Šićki Brod. Za vrijeme radova saobraćat će se naizmjenično-jednom trakom (postavljeni semafori).

Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

----------------------------------------------

Ulazak u BiH nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su određene kategorije ljudi (poslovni ljudi koji posjeduju dokumentaciju kojom dokazuju poziv na poslovni sastanak u BiH, kao i negativan test na Covid-19 ne stariji od 48 sati, članovi bliže obitelji umrlih (bračni partner, roditelji, djeca, braća i sestre) radi prisutnosti ukopu, najviše 72 sata od trenutka ulaska u BiH, pod uvjetom da posjeduju dokaze o smrti i srodstvu s umrlom osobom, zdravstveni radnici koji dolaze u BiH radi angažmana u struci, osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje,prekogranični radnici, službe i timovi Civilne zaštite, pripadnici vojnih snaga država članica Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir i pripadnika Stožera NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, stranci koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u BiH, vozači i pratitelji u slučajevima prijenosa posmrtnih ostataka, posade teretnih vozova i brodova u međunarodnom prometu, čelnici država i članove njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak najavljen GPBiH diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog tijela BiH, tranzit stranaca radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriju BiH, stranci koji imaju posebnu dozvolu za ulazak Bosnu i Hercegovinu, boravak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu izdatu od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, državljani susjednih država koji u Bosnu i Hercegovinu ulaze radi obavljanja poljoprivrednih radova i imaju poljoprivredno zemljište u Bosni i Hercegovini, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja privrednih radova na tom zemljištu posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da osoba obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu.

Navedene osobe obvezne su pridržavati se i poštovati sve upute i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi).

Ulazak u Hrvatsku i Crnu Goru dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila. Detaljnije informacije za ulazak u Hrvatsku mogu se pogledati na našoj web stranici.

Privremeno su zatvoreni svi granični prelazi za pogranični saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Srbija je otvorila granične prelaze za putnički i robni saobraćaj bez neophodnog testa na koronavirus i dozvole komisije.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOPUT

A-1

Visoko-Kakanj (Dobrinje), zbog radova na sanaciji mosta saobraćaj je obustavljen i preusmjerava se dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom.

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Tuzla-Orašje zbog radova u tunelu Ormanica saobraćaj je obustavljen. Sva vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika preusmjeravaju se novoizgrađenom saobraćajnicom u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac (raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku). Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica.

Šićki Brod-Srebrenik, zbog sanacionih radova u blizini petlje Šićki Brod saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Također, radovi se izvode i u naselju Drenik (naizmjenično propuštanje vozila).

M-1.9

Gradačac-Ormanica, zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-4

Jelah-Doboj, zbog izvođenja radova na sanaciji mosta preko rijeke Radušice, saobraća se privremenom obilaznicom.

M-4.2

Cazin-Skokovi, zbog sanacionih radova na mjestu radova od 07 do 19 sati saobraćj je obustavljen. Alternativni pravci za vrijeme izvođenja radova su Velika Kladuša- Bužim- Bosanska Otoka ili Velika Kladuša- Ćoralići- Tržačka Raštela- Gata- Kamenica- Bihać.

M-5

Donji Vakuf-Turbe (Komar), zbog radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Jajce-Donji Vakuf, (tunel Vinac), zbog sanacionih radova u tunelu , saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Kiseljak-Busovača, na dvije dionice (Busovača-Draga i Jehovac-Brestovsko) u toku je sanacija kolovoza, zbog čega se saobraća naizmjenično-jednom trakom.

Gromiljak-Blažuj (Han Ploča-Kobiljača), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično uz povremene kraće obustave.

M-6

Grude-Ljubuški (ulaz u Ljubuški), zbog radova na izgradnji pješačke staze saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-6 .1

Tomislavgrad-Posušje (Mesihovina-Bukovica-Mrkodol), zbog radova na izgradnji pješačke staze saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-14

Srbljani-Bosanska Krupa (kanjon Une) ,u toku su sanacioni radovi, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno.

M-14.1

Pelagićevo-Gradačac (Turić), zbog izvođenja deminerskih radova u vremenu od 08:15 do 15:05 sati radnim danima, dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.

M-15

Livno (raskršće Gorica), zbog radova na rekonstrukciji raskršća saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

M-16

Karanovac-Crna Rijeka, zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-16.2

Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor, zbog radova na izgradnji pješačkog podhodnika saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje (Gračanica), zbog sanacionih radova na mostu preko rijeke Bunte saobraćaj je potpuno obustavljen i preusmjeren na obilaznicu u neposrednoj blizini.

Prozor- Jablanica (Lug), zbog radova na sanaciji slijeganja trupa ceste i potpornog zida, saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-17

Ostrožac-Jablanica, zbog sanacionih radova, saobraća se jednom trakom naizmjenično

Ilidža-Blažuj, zbog radova na redovnom održavanju, povremeno se saobraća usporeno.

Buna-Tasovčići, zbog izgradnje mosta Počitelj saobraća se usporeno.

Zenica-Nemila, u toku su radovi na asfaltiranju u tunelu Vranduk II (Zenica-Nemila) zbog čega se od 05 do 00:30 sati saobraća naizmjenično, jednom trakom. U terminu od 00:30 do 05 sati saobraćaj je obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

M-17.5

Posušje-Grude, zbog sanacionih radova saobraća se usporeno.

M-18

Kladanj-Živinice (Vitalj), zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se naizmjenično uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Kladanj-Olovo (tunel Karaula), zbog radova na održavanju rasvjete u tunelu u vremenu od 09 do 17:30 saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Kladanj centar, zbog sanacionih radova na mostu saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Sarajevo-Vogošća (skretanje za Blagovac), zbog radova na izgradnji kružnog toka saobraćaj je preusmjeren na privremenu obilaznicu.

Sarajevo-Trnovo, zbog radova na izgradnji MHE Krupac na rijeci Željeznici, saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

M-19.2

Ormanica-Gradačac (Kerep), u toku su sanacioni radovi zbog čega se saobraća usporeno, jednom trakom.

REGIONALNI PUTEVI

R-412Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce),zbog sanacionih radova saobraćaj je od 08 do 16 sati (osim nedjeljom) potpuno obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

R-413 Turbe-Skender Vakuf, zbog radova na sanaciji odrona saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave.

R-425 Međugorje (Tromeđa)-Trebižat zbog radova na rehabilitaciji ceste saobraćaj je potpuno obustavljen.

R-444 Breza-Vareš (ulaz u Vareš) u toku su sanacioni radovi zbog čega se saobraća jednom trakom, naizmjenično.

R-445 Podlugovi-Lješevo (most na rijeci Stavnji-Lješevo), zbog sanacionih radova od 07 do 17 sati saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-445 Moštre- Visoko (naselje Moštre), zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. Za vrijeme izvođenja radova putnički saobraćaj je preusmjeren na lokalnu cestu Šareni Hanovi- nadvožnjak- Donja Zimča a teretni na autoput A-1 Kakanj- Visoko.

R-447 Dariva-Hreša zbog sanacionih radova od 08 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na dionici Dariva-Mošćanica u dužini od 400 metara

R-458 Površnica-Lopare-Čelić, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na put Lopare-Priboj-Banj Brdo.

R-907 Pendičići (od M-18 1000 m prema mjestu Brutusi), zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-960 Babin do-Gornja Grkarica, zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj. U funkciji su alternativni pravci.

KANTON SARAJEVO

- Etapne obustave u ulicama: Očaktanum, Bardakčije, Glamočka, Breka i Imamovića od 08 do 16 sati. Za vrijeme obustave povremeno se propuštaju vozila pravnih i fizičkih lica, a moguće je koristiti i lokalne saobraćajnice.

- Zbog sanacionih radova, obustavlja se saobraćaj od 08 do 16 sati u ulici Teočačka (od spoja sa ulicom Derviša Numića u dužini 100 metara). Alternativni pravac za vrijeme obustave je Derviša Numića-Dobojska-Novopazarska-Teočačka i obratno.

- Zbog sanacionih radova, obustavlja se saobraćaj od 08 do 17 sati u ulici Brezanska (od spoja sa ulicom Safeta Zajke do raskrsnice sa ulicom Safeta Ahmetspahića). Alternativni pravac za vrijeme obustave je Brezanska-Brezanska čikma-Viteška-Safeta Zajke i obratno.

- Etapna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta koji spaja naselja Binježevo i Miševiće, zbog radova na izgradnji gasne mreže.

- Zbog sanacionih radova etapne obustave saobraćaja od 07 do 17 sati u ulici Amira Krupalije (od raskrsnice sa ulicom Safeta Isovića u dužini od cca 300 metara).

-Zbog radova na izgradnji gasne mreže obustavljen je saobraćaj u ulici Svetozara Ćorovića, dok se u ulici Nahorevska saobraća usporeno.

- Zbog utovara i istovara građevinskog materijala od 08 do 20 sati u ulici Radenka Abazovića saobraćaj se obustavlja u trajanju od 60 minuta (nakon čega se vozila propuštaju 60 minuta).

- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Pehlivanuša, Jarčedoli, Betanija, Hamdije Ćemerlića (raskrsnica sa Vilsonovim šetalištem), Kolodvorska, Safeta Hadžića, Branilaca Šipa, Dobroševićka, Joze Penave, Džemala Bijedića (od IX do VII transferzale), Fra Matije Divkovića, Ivana Cankara, Bare kod Stupa, Franca Lehara, Kranjčevićeva, Bulevar Meše Selimovića (uz tramvajsko stajalište „Otoka“, smjer Baščaršija-Ilidža), Čobanija i Hamdije Kreševljakovića, saopćeno je iz BIHAMK-a.