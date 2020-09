Nakon 22 programska dana svečano zatvoren Zenica summer fest

Iako je pandemija koronavirusa promijenila svakodnevni način života, Organizacioni odbor Festivala odlučio je i ove godine realizovati Zenica summer fest (Z) 2020., ali u online formatu, emitujući programske sadržaje na sve tri platforme Javnog preduzeća Radio-televizija Zenica – na radiju, televiziju i internetu.

U protekla 22 dana, iz Zenice se širila pozitivna energija kao i prethodne dvije godine ZSF-a, muzike je bilo za svačiji ukus, od klasike do sevdalinke, odnosno kako to popularno kažu – od Bacha do sevdaha. Ovo ljeto je ispraćeno u odličnom ritmu, raznovrsnim sadržajima, prije svega muzičkih programa, koncerata, koji su obilježili prethodne Festivale, ali i novim programima koje je ekipa RTV ZENICE pripremila za svoje vjerne gledaoce.

Kruna ovogodišnjeg Festivala je snimak koncerta najpopularnije muzičke grupe sa ovih prostora - Dubioze kolektiv, održanog na prvom Zenica summer festu, 2018. godine. Energični momci iz Dubioze priredili su te godine, u najljepšem dijelu grada, na Kamberovića polju, koncert za pamćenje za skoro stotinu hiljada posjetilaca, ali i sigurno duplo toliko onih koji su program pratili uz tv prijemnike.

Prije emitovanja neprevaziđenog koncerta benda Dubioza kolektiv, ali i prije nego je došlo do do usijanja i spektakularnog vatrometa, ZSF stejdž je bio ispunjen članovima zeničkogDuvačkog orkestra – Kulturno-umjetničkog društva Željezara Zenica, koji je ove godine proslavio 94 godine postojanja. Ovim sjajnim djevojkama i momcima pripala je čast da zatvore Zenica Summer Fest Online, izvedbom nekoliko popularnih obrada pop-rock žanra.

Zenica Summer Fest 2020. online je održan pod visokim pokroviteljstvom Grada Zenica i gradonačelnika Fuada Kasumovića, a podršku Festivalu i ove godine dali su Federalno Ministarstvo kulture i sporta i tradicionalni partner ZSF-a i svih drugih manifestacija u organizaciji i tehničkoj realizaciji RTV ZENICA – AURA Osiguranje, kojima se ovom prilikom najiskrenije zahvaljujemo. Tehnički realizator i organizator je Javno preduzeće Radio-televizija Zenica.

„Čestitam organizatorima i na ovogodišnjem izvanrednom programu. Samo u dvije godine postojanja, ovaj Festival je pokazao i dokazao da je već pravi zenički brend, koji željno iščekuju svi naši sugrađani, ali i oni koji posjećuju naš Grad. Aura osiguranje će uvijek podržavati ovu i ovakve manifestacije koje promoviraju i Grad Zenicu, ali i Bosnu i Hercegovinu u najljepšem svjetlu“ – kazao je Alen Kapković, direktor Aura osiguranja za FBiH, oficijelnog sponzora i dugogodišnjeg partnera RTV ZENICA.

„Prošle godine smo imali čast, sreću i mogućnost da na Trgu Alije Izetbegovića, u srcu Zenice, povodom svečane ceremonije zatvaranja Zenica Summer Festa, ugostimo desetine hiljada posjetilaca iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i regiona, a ove godine, uslijed posljedica epidemije neviđenih razmjera, bili smo primorani cijeli festivalski program realizovati online.

Iskoristit ću priliku da se zahvalim svim našim vjernim gledaocima i slušaocima, svima koji su bili uz nas i tokom ovogodišnjeg ZSF-a, ali i učesnicima programskih sadržaja koji su se, veoma rado, prisjećali svojih vrhunskih i izuzetno posjećenih koncerata održanih u Zenici prethodnih godina.Iskreno se nadam da ćemo već naredne, 2021. godine, imati priliku ponovo uživati u pravim koncertima, na više lokacija u Zenici, u okviru 4. ZSF-a. Do sljedećeg Zenica Summer Festa, srdačni pozdravi i ostajte nam dobro i zdravo! – izjavio je Nandino Škrbić, direktor JP RTV ZENICA i prvi čovjek ZENICA SUMMER FEST-a.

Zajednička poruka Nandina Škrbića i Alena Kapkovića: „Živjela Zenica, živjela Bosna i Hercegovina!“ – bila je šlagvort za spektakularni vatromet, koji je trajao više od deset minuta, čime je juče zvanično zatvoren treći po redu ZENICA SUMMER FEST 2020.