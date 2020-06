Neizvjesna turistička sezona na Panonskim jezerima u Tuzli

Ljetna turistička sezona na kompleksu slanih jezera ”Panonika” u Tuzli je neizvjesna, a u tom preduzeću već sada su svjesni da ove godine Panonska jezera neće bilježiti rekordne brojke posjetitelja kao prethodnih godina zbog aktuelne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa.

- Ovo što se događa u Tuzli kao gradu brendiranog turizma je naravno pogoršana situacija s koronavirusom, ali i veoma loši vremenski uslovi. Mi smo čak bili spremni otvoriti sezonu, ali nismo uspjeli iz ovih razloga. Također, nejasne su još i upute kriznih štabova za rad ovakvih velikih kupališta koji imaju ogromne kapacitete za prijem i do 17 hiljada gostiju - izjavio je u razgovoru za Fenu direktor JKP "Panonika“ Tuzla Maid Porobić.

On ističe da i s preventivnim mjerama socijalne distance, Panonika može osigurati prijem velikog broja posjetitelja na Panonska jezera.

- Veličina Panonike je 75 hiljada kvadratnih metara, a vodene površine su veće od 25 hiljada kvadratnih metara. Tako da možemo obezbijediti sigurnosnu razdaljinu i pružiti sve uslove dezinfekcije. Mi smo inače prilagodili svoj novi pravilnik rada pandemiji. Primjerice, plaža će se svako jutro dezinfikovati – naveo je Porobić.

Cijene ulaznica na Panonska jezera ostat će nepromijenjene, od 2 do 5 KM, a sezonske cijene karata od 40 do 90 KM. Već sada vlada veliki interes gostiju iz svih dijelova Bosne i Hercegovine za ljetovanje u Tuzli. Međutim, briga zbog situacije u vezi s koronavirusom sve je veća.

- Ništa neće biti kao što je bilo. Ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu. Panonska jezera su prošle godine imala rekordne posjete i rekordne prihode. Također, trebamo znati da je Panonika odlukom kriznog štaba od 16. marta bila pod zabranom rada i dosad još nismo ostvarili nikakve prihode. Zato bismo bili zadovoljni kada bismo makar mogli ostvariti 30 posto prošlogodišnjeg prometa - ističe Porobić.

U vrijeme sezone Panonika zapošljava do 180 radnika. Do sada još niko nije primljen, ali kada počne sezona, kako najavljuje Porobić, bit će zaposleno 140 radnika. Smatra da je to dovoljan broj za ovakve smanjene kapacitete, te da je koronavirus i u ovom segmentu ostavila svoj trag.

Podvlači također da je Panonika jedno od najsigurnijih mjesta za kupanje, jer je zbog visokog slaniteta vode sama po sebi već dezinficirana. Voda je potpuno hlorisana i bakteriološki ispravna. To pokazuje i certifikat Zavoda za javno zdravstvo za sva tri jezera.

-Također, mi imamo mogućnost praćenja ulaska gostiju u realnom vremenu i naše sigurnosne službe će nadzirati stalno provođenje preventivnih mjera. Mislim da su ljudi zaslužili da se malo odmore i da poslije ovih karantina osiguraju sebi D vitamina – kaže Porobić.