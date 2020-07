Nektar OK Fest nudi povoljne aranžmane za posjetioce

Nektar OK Fest bit će održan od 14. do 16. augusta na Tjentištu, a organizatori su pored muzičkih događaja pripremili i brojne akcije.

Tako se u saopćenju organizatora navodi da se ove godine nudi mogućnost petočlanoj ekipi da uživa na Tjentištu 14./15./16. augusta, po cijeni četiri kupljena paketa.

U ponudi su dva paketa za OK prijatelje - "OK kamp prijatelj/OK kamp + ulaznica" 4 + 1 gratis = 140,00 KM. Po cijeni 4 paketa za boravak u OK kampu i mogućnost prisustva svim koncertima unutar festivalske zone na Tjetištu, 5 prijatelja imaće priliku da uživa u sjajnom festivalskom programu ovogodišnjeg sedmog po redu Nektar OK Festa.

Paket "OK fest III/ OK kamp + ulaznica + prevoz" 4 + 1 gratis = 240,00 KM. Oni koji žele da iskoriste organizovani prevoz do festivala imaju mogućnost da izaberu ovaj paket koji osim trodnevnog boravka u OK kampu i ulaznica za sve koncerte uključuje i prevoz iz većih gradskih centara u BiH do Tjentišta i nazad (Banjaluka, Sarajevo, Zenica, Tuzla, Bijeljina, Doboj). I u ovoj opciji 5 prijatelja uživa u OK avanturi po cijeni 4 kupljena paketa.

Sedmi Nektar OK Fest, kako ističu organizatori, nudi i zanimnjiv muzički program u kojem učestvuju Marko Nastić, Mladen Tomić, Siniša Tamamović, Petar Dundov, Kristijan Molnar, Toni Juranović, Nebs Jack, Alexander G, te Mortal Kombat, Love Hunters, Marčelo i napeti Quintet, Atheist Rap, Mile Kekin i Who see.

Učesnici Nektar OK festa su i Goran Bare & Majke, Van Gogh, Damir Urban & 4, M.O.R.T., Bajaga i instruktori, Zoster, TBF, Buč Kesidi, Kanda, Kodža i Nebojša, Ritam Nereda, Hladno pivo i Repetitor.