Obustava saobraćaja u tunelu Ormanica, na putu Srebrenik - Orašje

Obustavljen je saobraćaj kroz tunel Ormanica (na putu Srebrenik-Orašje). Vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika koriste obilaznicu u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Orašja i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac (raskrsnica Ormanica-raskrsnica Vučkovci-Srnice-Bukva-regionalni put (R-461) prema Srebreniku). Putnička vozila mogu koristiti saobraćajnicu Srnice Donje-Špionica.

Zbog održavanja manifestacije „Sveti Ivo“ Podmilačje, večeras od ponoći do 24.06. do ponoći, zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na području Srednjobosanskog kantona.

Na magistralnom putu Ljubinje-Trebinje (u mjestu Tulje), svaki dan osim nedjelje, od 08 do 14 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put Stolac-Berkovići-Bileća-Trebinje.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se nesmetano (dvosmjerno). Od 21 sati do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog sanacionih radova u tunelu Vinac (Jajce-Donji Vakuf) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu oko tunela.

Zbog radova na sanaciji mosta preko rijeke Tinje, u mjestu Drenik (na putu Srebrenik-Šićki Brod), saobraća se naizmjenično-jednom trakom (postavljeni semafori). Radovi na sanaciji mosta izvode se i preko rijeke Ljubine, na putnom pravcu Olovo-Semizovac. Za vrijeme radova u funkciji je obilaznica u neposrednoj blizini (naizmjenično propuštanje vozila).

Izdvajaju se i ostale dionice gdje je zbog sanacionih radova izmjenjen režim saobraćanja: Jelah-Doboj, Prozor-Jablanica, Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Ostrožac-Jablanica i Kiseljak-Busovača.

Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja.

Ulazak u Crnu Goru iz BiH moguć je samo uz obavezni PCR test akreditovane laboratorije iz BiH star maksimalno 48 sati. Za vrijeme važenja ove mjere, ulazak u Crnu Goru nije moguć preko graničnih prijelaza Hum i Metaljka. Granični prijelaz Deleuša-Vraćenovići, od ranije je zatvoren zbog radova.