Obustavljen saobraćaj na putu Kakanj-Visoko kod Donje Zimče zbog nezgode

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Kakanj-Visoko kod mjesta Donja Zimča. U toku je obavljanje policijskog uviđaja.

Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a izdvajaju se autoput A-1 dionicu Zenica-Visoko, kao i putevi uz rijeku Lašvu.

Polusatne obustave saobraćaja uz 15 minutno propuštanje vozila, aktuelne su od 07.00 do 16.00 sati, na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka kod mjesta Zdaljevac. Od 08.00 do 15.00 sati isti režim saobraćaja (30 minuta obustave, 15 minuta propuštanja vozila) na snazi je i kroz tunel Skela na magistralnom putu Donji Vakuf-Jajce.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana od 05.00 do 21.00 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21.00 do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Od ostalih puteva s aktuelnim radovima izdvajaju se magistralni putevi: Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište), Srebrenik-Orašje (tunel Ormanica), Doljani-Metković (između graničnih prijelaza) i Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac).

Na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.