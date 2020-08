OC Jahorina - I ovog vikenda produženo radno vrijeme ljetnih sadržaja

Idealni vremenski uslovi i produženo radno vrijeme ljetnih sadržaja na Jahorini i ovog vikenda obećavaju dobru zabavu.

Od četvrtka, 27. augusta, do nedjelje, 30. augusta, sve ljetne atrakcije posjetiocima će biti na raspolaganju od 9.00 do 19.00 sati. U subotu, 29. augusta, planinski bob i šestosjed Poljice posjetiocima će biti dostupni i za noćnu vožnju, čak do 22.00 sata.

- Upotpunite vrijeme provedeno na Jahorini, zabavite se koristeći naše ljetne sadržaje. Nudimo uživanje u vožnji najdužim planinskim bobom, ali i nove ljetne atrakcije (Tower, Loopster i Skydive). Provozajte se pedalinama i hodajte po vodi, pomoću velikih lopti koje su smještene na jezeru Poljice. Predlažemo vam i ljetnje sankanje na gumama, xRayce vožnju, ali i vožnju biciklima i duge šetnje označenim stazama - poručili su iz Olimpijskog centra Jahorina.

Svi korisnici bilo kojeg od ljetnih sadržaja ostvaruju pravo na popust od 30 posto na kompletnu uslugu hrane i pića u Olimpijskom baru, na vrhu planine. Svake subote od 20.00 do 22.00 sata moguća je i noćna vožnja bobom i šestosjednom žičarom Poljice. Posebna ponuda je dnevno noćna karta, sa popustom od 30 posto.

Karte za korištenje sadržaja moguće je kupiti na prodajnom mjestu Poljice i u Olimpijskom baru, dok za korištenje svih sadržaja iz Olimpijskog centra Jahorina predlažu jedinstvenu kartu Vučkoland.