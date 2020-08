Oktoberfest se održava, ali u Kini

Zbog pandemije koronavirusa ove je godine otkazan Oktoberfest u Münchenu. Zamjene za tu svjetski poznatu manifestaciju ipak se održavaju, ali na drugim mjestima. Čak i u Kini.

Oktoberfest je s više od šest miliona posjetitelja godišnje ogroman gospodarski faktor za München i regiju. No ove godine zbog korone neće biti održan. U svojoj dugoj povijesti od 1810. do danas bio je otkazan 24 puta, između ostalog zbog ratova i epidemija kolere, no to se u posljednjih 70 godina nije dogodilo, javlja Deutsche Welle.

Bavarski premijer Marcus Söder objavio je još 21. aprila da će Oktoberfest ove godine biti otkazan.

Umjesto toga se u Münchenu prvi put održava manifestacija „Ljeto u gradu". Pored mnogih štandova širom grada su postavljeni razni zabavni sadržaji poput vrtuljaka i drugih naprava. Nije to zamjena za Oktoberfest, kažu gradske vlasti, nego eksperiment. „Ljeto u gradu" je organizirano tako da se mogu poštivati pravila higijene i socijalne distance. Mjesta za zabavu, jelo i piće su raštrkana po gradu tako da, prije svega, nema gužve koja je tipična za Oktoberfest.

Ova manifestacija, koja je započela 24. jula i traje bar do 6. septembra, trebala bi pomoći vlasnicima štandova i zabavnih parkova da prebrode krizu uzrokovanu pandemijom – oni zato ne moraju plaćati zakupninu za prostor, što je apsolutna novina za ovakve vrste manifestacija.

Theresienwiese u Münchenu: "Ljeto u gradu" očito ne privlači puno posjetitelja...To je dobro za njih, ali s obzirom da su atrakcije raštrkane po ulicama i trgovima Münchena, posjetitelji vjerojatno neće osjetiti isti ugođaj kao na Oktoberfestu. No to ni nije bila namjera gradskih vlasti. Ali možda ipak negdje drugdje ove godine postoji zamjena za Oktoberfest?

U svakom slučaju, minhenski Oktoberfest je manje poznat po štandovima sa slatkišima ili vrtuljcima, a znatno više po brojnim pivnicama u šatorima poznatih ugostitelja. Oni su sada sebi sami organizirali alternativu – zove se Wirtshauswiesn. Predviđeno je da počne 19. septembra. Tada je u stvari trebao početi Oktoberfest. Ova alternativa će izgledati ovako: restorani u centru grada će nuditi pivo, piletinu, svinjske koljenice i perece – tipičnu ponudu na Oktoberfestu, a možda će biti čak i bavarske limene glazbe.

Možda je ovo čak „povratak korijenima"? Gregor Lemke, predstavnik gostioničara u centru Münchena, za regionalni list „tz" kaže: „Godine 1810., kada je održan prvi Oktoberfest, nije bilo šatora s hranom i pićem. Ljudi bi poslije zabave odlazili u gradske gostionice."

No onaj pravi moderni Oktoberfest će se ipak održati – dobrih 8.000 kilometara daleko od Münchena.

Najveći Oktoberfest na svijetu 2020. bit će održan u kineskom gradu Qingdaou.

Do sada je festival piva u kineskom gradu Qingdaou smatran drugim najvećim Oktoberfestom na svijetu. Pošto su ove godine zbog korone otkazani ne samo original u Münchenu, već i mnogi drugi širom svijeta koji se organiziraju po ugledu na onaj njemački, festival u Qingdaou će ove godine vjerojatno prvi put dobiti titulu najvećeg Oktoberfesta na svijetu.

Najveći festival piva u Kini, koji organizatori zovu „Kineski Oktoberfest", već je počeo i trajat će do 23. augusta. Očekuje se nekoliko stotina hiljada ljudi. Posjetitelji se moraju registrirati, nositi zaštitne maske, a na ulazu im se mjeri tjelesna temperatura. Čini se da te mjere opreza nemaju negativan utjecaj na broj posjetitelja. Prema kineskim državnim medijima, na otvaranje je došlo više ljudi nego prošle godine.

Naravno, sve je to samo zamjena za onaj pravi, minhenski Oktoberfest. Ljubiteljima sada preostaje samo čekanje. Na službenoj internetskoj stranici Oktoberfesta piše: „Tradicionalni početak sljedećeg Oktoberfesta je u subotu, 18. septembra 2021. u 12 sati.", javlja Deutsche Welle.