Oporavak turizma u Beču kroz prve kongrese

Kongresni ured Turističke zajednice Grada Beča, "Vienna Convention Bureau" očekuje blagi oporavak kongresnog turizma zahvaljujući velikim događajima ove i naredne godine.

Kongresna industrija ima veliki udio u prihodima od turizma u Beču. U posljednjoj godini prije pandemije ostvarila je 954,3 miliona eura prihoda i 1,6 miliona noćenja kroz 5.490 događaja. 2020. godina okončana je s 73,9 odsto manje noćenja u odnosu na 2019. godinu, stoga najave Kongresnog ureda bude velike nade u oporavak.

Beč je prema statistici "Međunarodnog kongresnog i konvencijskog udruženja" (ICCA) u 2019. godini bio šesta svjetska destinacija po broju ovih događaja, a Kongresni ured pregovara o 110 domaćih i međunarodnih kongresa sa maksimalno 20.000 učesnika od druge polovine tekuće do 2030. godine.

Zajedno s platformom za prirodne nauke "LISAVienna" Beč je pridobio jedan od najznačajnijih kongresa biotehnologija "European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB)" koji će se održati od 5. do 7. oktobra 2021. godine kao hibridni događaj u bečkom "Austria Center Vienna" sa 400 učesnika iz industrije i politike. Beč nije bio slučajan izbor – u ovom gradu djeluje oko 500 firmi iz te i srodnih oblasti.

Još jedan obećavajući događaj predstavlja podsticajno putovanje s 3.000 učesnika iz Kine na proljeće 2022. godine.

Kozmetička kompanija "Nu Skin Enterprises" pozvala je svojih 3.000 prodavača iz Kine na četverodnevno putovanje u Beč, što je do sada najveće putovanje ove vrste iz Kine.

Za juli 2022. godine zakazan je "World Social Entrepreneurs Marketplace", međunarodni događaj o socijalnom poduzetništvu sa 1.900 učesnika.

Direktor "Vienna Convention Bureau", Christian Woronka smatra da je kriza koju je pandemija korone prouzrokovala zaslužna za progres u inovacijama i digitalizaciji u njihovom sektoru, ali da virtualne konferencije ne mogu zamijeniti fizičke sastanke, već ih samo nadopuniti. Mnogi kongresi se organizuju kao hibridni, odnosno kombinovani događaji, saopćio je Eurocomm-PR Sarajevo.