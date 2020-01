Oprez zbog magle, poledice i odrona

Magla i dalje smanjuje vidljivost, a posebno je gusta na širem području: Bijeljine, Travnika, Viteza i Srebrenika, kao i na putevima uz rijeku Savu u sjeveroistočnim krajevima i mjestimično uz rijeke Bosnu (šire područje Maglaja, dionica Zenica-Sarajevo, pojedini dijelovi Sarajeva) i Drinu (Zvornik, Šepak).

Zbog pada temperature u noćnim satima upozorava se na moguće nailaske na poledicu na dionicama u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima. Skreće se pažnja i na učestale odrone i savjetuje oprezna vožnja.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana od 05.00 do 21.00 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21.00 do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća na magistralnim putevima: Srebrenik-Orašje (tunel Ormanica), Sarajevo-Trnovo (Krupac) i Lanište-Ključ.

Na graničnim prijelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.