Organizacija Four Paws prekinula suradnju s Hrvatskom zbog Macolinih medvjeda

Međunarodna udruga za zaštitu životinja Four Paws raskinula je u srpnju suradnju s Hrvatskom jer je ugostitelju Macoli i obitelji Bizik u Markovcu Našičkom dopustila osnivanje zoološkog vrta te omogućila zadržavanje medvjeda, priopćili su Prijatelji životinja.

"Izuzetno smo zabrinuti što su hrvatske vlasti okrenule leđa zaštiti medvjeda i umjesto toga legalizirale neprimjerene objekte koji ne pridonose očuvanju niti ispunjavaju zakonske standarde EU-a u držanju životinja u zoološkim vrtovima. Nedavno postupanje Ministarstva prisililo nas je da službeno okončamo suradnju", izjavila je voditeljica spašavanja i zagovaranja zaštite divljih životinja u organizaciji FOUR PAWS Barbara van Genne, stoji u prioćenju Prijatelja životinja.

Navode kako je početkom 2020. Ministarstvo poljoprivrede, suprotno mišljenjima stručnjaka za medvjede i pravno obavezujućem Memorandumu Sporazuma o suradnji koje je potpisalo 2018. s organizacijom za dobrobit životinja Four Paws, izdalo rješenja za zoološki vrt ugostitelju Željku Oreškoviću Macoli i obitelji Bizik u Markovcu Našičkom.

"O važnosti tog dokumenta, koji nadležno ministarstvo i veterinarska inspekcija nisu ispoštovali, najbolje govori činjenica da im je jedina obaveza bila provedba Zakona i zapljena nezakonito držanih medvjeda u privatnom zatočeništvu, dok je organizacija Four Paws u cijelosti snosila troškove liječenja i prijevoza medvjeda te njihov smještaj u licencirana utočišta i centre za rehabilitaciju medvjeda u Hrvatskoj i inozemstvu", ističu iz udruge Prijatelji životinja.

Iz organizacije Four Paws izrazili su i zabrinutost zbog izdavanja dozvola za zoološki vrt kod restorana Macola i za obitelj Bizik jer smatraju da oba objekta ne ispunjavaju zahtjeve europske direktive koja se odnosi na držanje divljih životinja.

Naime, Zakon o zaštiti životinja propisao je da se svi medvjedi, osim onih u registriranim zoološkim vrtovima i utočištima, moraju do 31. 12. 2018. smjestiti u sklonište, no početkom 2019. i dalje se kod privatnih osoba nalazilo šest medvjeda.

"Veterinarska inspekcija ne samo da nije sankcionirala te osobe i oduzela im medvjede, što je po Zakonu bila dužna učiniti, nego ih je godinu dana kasnije nagradila i legalizirala njihove prekršaje utvrdivši da se Macola i Bizik mogu registrirati kao zoo-vrtovi", kažu Prijatelji životinja.

Oranizacija Four Paws dobila je i objašnjenje da dva medvjeda koje je veterinarska inspekcija trebala oduzeti Macoli nisu smještena u utočište u Kuterevu jer tamo nije bilo mjesta i da bi doživjeli stres kada bi ih organizacija Four Paws premjestila u inozemna utočišta. Za objekt obitelji Bizik, u kojemu je oko 510 životinja uključujući pet tigrova i jednog jaguara, i iz kojega je medvjedica Suzana spašena s teškim traumama, organizaciji Four Paws kazali su da udovoljavaju uvjetima propisanima Pravilnikom o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova.

Prijatelji životinja, međutim, ističu da je 15 godina star pravilnik, na temelju kojega su veterinarska inspekcija i Ministarstvo registrirali nelegalna držanja životinja Macole i obitelji Bizek u zoo-vrtove, vrlo općenit i nije usklađen s važećim Zakonom o zaštiti životinja i regulativom EU-a.

Kažu da je nužno donijeti novi pravilnik kojim bi se otežalo i onemogućilo ozakonjenje nelegalnog držanja divljih i domaćih životinja, prenosi Hina.