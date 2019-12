Otežan saobraćaj na putevima centralne, zapadne i istočne Bosne zbog snijega

Zbog snijega, otežano se saobraća na putevima centralne, zapadne i istočne Bosne. Posebno se izdvajaju dionice u višim planinskim predjelima (Komar, Nišići, Karaula, Rogoj, Romanija, Makljen, Koričina, Mlinište i Kupres) gdje ima ugaženog snijega na kolovozu.

Dodatne poteškoće stvara jak vjetar koji mjestimično formira snježne nanose.

Ekipe putnih službi intervenišu na svim dionicama gdje je to neophodno, a iz BIHAMK-a apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i podsjeća da je posjedovanje zimske opreme obavezno za sve kategorije vozila.

Polusatne obustave saobraćaja uz 15 minutno propuštanje vozila, aktuelne su od 07.00 do 16.00 sati, na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka kod mjesta Zdaljevac, gdje se izvode sanacioni radovi. Poslije 16.00 sati na toj lokaciji saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05.00 do 21.00 sat. Od 21.00 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

BIHAMK IZVJEŠTAJ