Otežan saobraćaj, posebno u višim predjelima, zbog snijega

Nove snježne padavine koje su tokom i noći i jutra zahvatile Bosnu i Hercegovinu otežale su saobraćanje na većini puteva, posebno na dionicama u višim predjelima. Upozorava se i na mjestimičnu poledicu i savjetuje opreznija vožnja.

Zbog intenzivnih snježnih padavina u Hrvatskoj, za sva vozila zatvoren je GP Izačić-Ličko Petrovo Selo.

Srbija je zatvorila granične prijelaze prema BiH za sve prelaske, izuzev za robni promet koji se odvija preko prijelaza: Karakaj, Vardište i Rača.

Hrvatska i Crna Gora zatvorili su granične prijelaze prema Bosni i Hercegovini. Ulazak u te zemlje dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila. Za tranzitni promet teretnih vozila Hrvatska je odobrila granične prelaze Bosanska Gradiška, Bosanski Šamac i Bijača, a Crna Gora GP Klobuk.

Na GP Bosanska Gradiška duge su kolone teretnih vozila u oba smjera, a na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Bosanski Šamac, Orašje i Klobuk.

Na snazi je zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH, a potpuna zabrana kretanja na snazi je od 18 do 05 sati. Na području RS-a zabranjeno je kretanje starijim od 65 godina, dok je od 20 do 05 sati na snazi potpuna zabrana kretanja.

Apeluje se na vozače da unutar BiH putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

Od puteva sa aktuelnim radovima izdvajaju se puteie: Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Trnovo (Krupac), Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor, Grude-Ljubuški i Jablanica-Mostar (Potoci).

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.