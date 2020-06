Otvoreno Drive-In Cinema - Sarajevo se vraća umjetnosti i filmu

Veliki interes za projekcije na otvorenom, u srijedu navečer, pokazao je da je projekt kino za automobile 'Drive-In Cinema' itekako potreban Sarajevu.

Kako je naglasio direktor Omladinskog Film Festivala, koji i organizira 'Drive-In Cinema' u Sarajevu Kenan Musić, karte se prodaju brzo te su već rasprodana dva filma. Očekuje da će i ostale karte brzo biti prodate.

- Stanovništvo je zainteresirano za 'Drive-In' kino jer je ovo nešto novo i drugačije kod nas. To nam govori da smo takvo nešto trebali organizirati i prije, ali nikad nije kasno - kazao je na otvaranju.

Smatra da je velika stvar kad takve projekte rade mladi ljudi, kad u tome imaju jaku podršku.

- Iako smo imali niz prepreka, pandemija koronavirusa je najveća, uspjeli smo iznijeti jedan skup i zahtjevan projekt. Drago mi je da je i publika prepoznala važnost takvog događaja. Siguran sam da ćemo time poslati lijepu sliku iz Sarajeva, pokazati da je ovaj grad filmski centar regije te da se polako vraćamo umjetnosti i filmu - poručio je.

Sarajevsko kino za automobile Drive-In Cinema zvanično je otvoreno u srijedu navečer američkim filmom 'Skin', koji je napisao i režirao izraelski režiser Guy Nattiv.

- Program 'Drive-In Cinema' traje do 28. juna, a kino je postavljeno na području sarajevskog naselja Marijin Dvor (ulični parking u ulici Kotromanića). Kapacitet je 80 vozila, po projekciji. Sve projekcije počinju u 21 sat, ali posjetioci na lokaciju trebaju doći najkasnije do 20.15 sati, gdje će ih do početka filma zabavljati DJ - navodi organizator.

Večeras će posjetioci imati priliku da pogledaju film 'Hotel Mumbai', akcijski triler režisera Anthonyja Marasa. Akciona komedija 'American Made' na programu je trećeg dana, a 'Kapetan Phillips' bit će prikazan četvrti dan. Posljednjeg dana posjetioci će moći pogledati filmu 'Baby Dr' koji je prikazan i na Sarajevo Film Festivalu 2017. godine.

DRIVE-IN CINEMA SARAJEVO