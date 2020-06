Ovogodišnji Nektar OK Fest od 14. do 16. augusta

Nakon dvomjesečne neizvjesnosti, sagledavanja kompletne situacije, praćenja zdravstvenog stanja u BiH, regiji i šire, organizator je donio konačnu odluku o realizaciji ovogodišnjeg Nektar OK Festa na Tjentištu.

- Svjedoci smo otkazivanja velikog broja festivala u našem regionu, ali i Evropi i svijetu, i stoga nas izuzetno raduje što smo u vrijeme globalne svjetske krize izazvane pandemijom virusa korona, i brojnim ograničenjima koja su se u poslednje vrijeme pred svima nama postavila kao veliki izazov, u prilici da ove godine organizujemo sedmo izdanje Nektar OK Festa - saopćio je organizator manifestacije.

Ističući na prvom mjestu zdravlje svih učesnika, publike i izvođača, određen je novi datum održavanja festivala, a to je 14., 15. i 16. august.

- Na Tjentištu nas očekuje puno dobre zabave, uz najbolju muziku i vrhunsku svirku najboljih bendova. Naravno, to nije sve, jer Nektar OK Fest uvijek nudi više. I ovoga puta nudimo neponovljivo iskustvo avanture i adrenalinskog doživljaja, za sve one koji žele da okuse i čari prirode, kampovanje pod vedrim nebom, uživanje u raftingu, planinarskim šetnjama, prašumi Perućici i nesvakidašnjem pogledu sa najljepših vidikovaca Nacionalnog parka Sutjeska - navodi se u saopćenju.

U odnosu na ranije najavljani program na festivalskim binama, došlo je do otkazivanja nastupa inostranih izvođača, koji su usljed novonastale situacije otkazali svoje svjetske turneje i nisu u mogućnosti da ove godine nastupe na Tjentištu. Organizatori su s sa njima ostali u komunikaciji i već sada je potvrđeno da će u slučaju da budu na turneji 2021. godine prolongirati planirani ovogodišnji nastup, za novi termin festivala u narednoj godini.

Odlične zabave na Tjentištu neće nedostajti. U večernjem programu na Jägermeister main stage-u očekuju se vrhunske svirke grupa Van Gogh – Bajaga i instruktori, Goran Bare & Majke, Urban & 4, Zoster, Hladno pivo, Ritam nereda, Buč Kesidi, TBF, Kanda, Kodža i Nebojša, M.O.R.T., Repetirot . Ranije najavljeni program u OK kampu na Sensation OK stage-u ostao je nepromjenjen i tu se očekuju Love Hunters, Mortal Kombat, Who See, Atheist Rap, Marčelo i Napeti quintet, Mile Kekin.

Svi ranije kupljeni paketi i aranžmani za boravak na festivalu, važiće i za nove datume. Publika kojoj novonajavljeni datumi održavanja festivala ne odgovaraju i nisu u prilici da nam se pridruže, ima mogućnost povrata novca za ranije izvršenu kupovinu. O svim uslovima povrata u zavisnosti od kupljenog paketa publika će biti informisana na zvaničnoj festivalskoj stranici www.okfest.net

Paketi ponude za boravak na Nektar OK festu dostupni su na zvaničnoj stranici festivala www.okfest.net/#booking .