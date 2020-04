Pojačan promet teretnih vozila na ulazu u BiH na GP Bosanska Gradiška

Zbog kiše koja je padala tokom noći, u većem dijelu BiH saobraća se po mokrom kolovozu, dok je na dionicama u kotlinama smanjena vidljivost, zbog magle.

Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da se obavezno pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.



Zbog radova na sanaciji mosta na dionici autoputa A-1 Visoko-Kakanj (kod mjesta Dobrinje), saobraćaj je obustavljen i preusmjerava se dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom.



Isti režim saobraćaja (dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom) aktuelan je i na dionici autoputa A-1 Lepenica-Tarčin , gdje su u toku radovi na redovnom servisiranju tunela: Vis, 25.novembar i Grab.



Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21 sati saobraća se dvosmjerno. Od 21 sati do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo. Zbog praznika 1.maja, sutra (petak) i u subotu neće biti obustava saobraćaja kroz tunel Vranduk.



Zbog sanacionih radova u tunelu Vinac (Jajce-Donji Vakuf) od 07 do 20 sati saobraća se naizmjenično-jednom trakom. Od 20 do 07 sati saobraćaj se preusmjerava na obilaznicu oko tunela.



Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (Bjelajce), zbog aktuelnih radova obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne pravce.



Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćanja na dionici: Tuzla-Orašje, Jelah-Doboj, Donja Orahovica-Šićki Brod, Prozor-Jablanica, Sarajevo-Vogošća, Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje i Sarajevo-Trnovo.



Pojačan je promet teretnih vozila na ulazu u BiH na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.



Na području RS-a potpuna zabrana kretanja na snazi je u vremenu od 20 do 05 sati.

Zabrana kretanja za vrijeme praznika 1. maj na području RS-a trajat će od petka 1. 05. u 12 do subote, 2.05. u 5 sati ujutro. Također, od subote u 12 do nedjelje u 5 sati ujutro i od nedjelje u 12 do ponedjeljka u 5 sati ujutro.

Podsjećanje: Ulazak u BiH nije dozvoljen stranim državljanima, a izuzetak su određene kategorije ljudi (zdravstveni radnici, lica kojima je potrebno liječenje, prekograničnih radnika, službi i timova civilne zaštite, pripadnika snaga NATO-a i drugih zemalja partnerstva za mir, kao i NATO štaba u BiH, osoba s boravkom u BiH, osoba koje su u tranzitu kroz BiH bez zadržavanja i osoba koje imaju izdatu dozvolu od Vijeća ministara).



Privremeno su zatvoreni svi granični prijelazi za pogranični saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Ulazak u Hrvatsku i Crnu Goru dozvoljen je samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.



Srbija je zatvorila granične prijelaze prema BiH za sve prelaske, izuzev za robni promet koji se odvija preko prijelaza: Karakaj, Vardište i Rača, saopćeno je iz BIHAMK-a.