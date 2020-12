Poledica na cestama u višim predjelima, vožnju otežava i magla

Prema informacijama kojima raspolaže Informativni centar BiHAMK-a, saobraćaj se ovoga jutra odvija po vlažnom, odnosno mokrom kolovozu, uz pojačan promet vozila. Zbog niskih temperatura u jutarnjim satima moguća je poledica u višim planinskim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima.

Vozačima se jutros skreće pažnja na mjestimično smanjenu vidljivost, zbog magle na širem području Sarajeva, Bihaća, Ključa i Sanskog Mosta. Vozači se savjetuju da, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen (Prozor-Jablanica). Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

Radovi na izgradnji kružne raskrsnice izvode se na magistralnom putu Klašnice-Laktaši zbog čega se saobraćaj putničkih vozila i autobusa preusmjerava obilaznicom kroz Laktaše, dok se teretni saobraćaj preusmjerava na auto put.

Usporeno, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima: Sarajevo-Tuzla, Vitez-Travnik, Živinice-Banovići, Drvar-Bosansko Grahovo, Rogatica-Ustiprača, Gromiljak-Blažuj, Posušje-Široki Brijeg i Šuica-Tomislavgrad.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na graničnom prelazu Hum/Šćepan Polje nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je na graničnom prelazu Metaljka ulazak u Crnu Goru moguć u vremenu od 07 do 19 sati.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-5

Bihać-Ripač (Pritoka), zbog radova na izgradnji pješačke staze saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Vitez-Travnik, zbog sanacionih radova na mostu preko rijeke Bile saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Blažuj-Gromiljak-Kaonik, jednom trakom zbog radova saobraća se na dionici Han Ploča-Kobiljača (radovi na izgradnji trake za spora vozila), kao i na mostu preko rijeke Ivančice u Busovači.

Rogatica-Ustiprača, u toku su radovi na sanaciji tunela Brčigovo, zbog čega se saobraća usporeno.

M-6.1

Bosansko Grahovo-Resanovci, zbog sanacionih radova na mostu preko rijeke Korane, saobraća se obilaznicom u neposrednoj blizini.

Posušje-Široki Brijeg, zbog radova u mjestu Vranići, saobraća se jednom trakom-naizmjenično.

M-14.2

Drvar-Bosansko Grahovo (Resanovci), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-15

Šuica-Tomislavgrad (u naselju Šuica), zbog radova od 07 do 17 sati vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-16

Klašnice-Laktaši , zbog radova na izgradnji kružnog toka u Laktašima saobraćaj je obustavljen. Putnička vozila preusmjeravaju se na obilaznice u neposrednoj blizini, dok se teretna vozila (osim vozila dostave ) preusmjeravaju na autoput.

Livno- Šuica (Stežanj- Trivunova krivina), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće povremene kraće obustave.

M-16.2

Gračac (Prozor), zbog radova na izgradnji pješačke staze saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Prozor-Jablanica Zbog radova u tunelu Jasen putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

M-17

Buna-Tasovčići, zbog izgradnje mosta Počitelj saobraća se usporeno.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

Petlja Blatuša kod Zenice, zbog radova na sanaciji mosta na petlji Blatuša za saobraćaj je zatvorena traka za ulaz u Zenicu iz pravca Doboja. Saobraćaj je preusmjeren na privremene kružne tokove.

M-18

Olovo-Kladanj, zbog radova na mostu preko rijeke Stupčanice u Olovskim Lukama vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Živinice-Šićki Brod, u naselju Husino izvode se radovi svakim danom (osim nedjelje), saobraća se usporeno-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Sarajevo-Trnovo, zbog radova na izgradnji MHE Krupac na rijeci Željeznici, saobraća se naizmjenično, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

M-19.2

Kladanj-Vlasenica (u Turalićima, most preko potoka Jezernica) sanacioni radovi, u funkciji je obilaznica u neposrednoj blizini-naizmjenično propuštanje vozila.

REGIONALNI PUTEVI

R-425a Zvirovići-Gornji Trebižat, zbog radova na izgradnji autoputa, na raskrsnici autoputa i regionalnog puta u mjestu Zvirovići saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-426 Hutovo-Ravno (Velja Međa-Trnčina), zbog izvođenja radova saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće povremene obustave.

R-448 Goražde, zbog radova na mostu preko rijeke Drine obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave putnička vozila, kao i teretna vozila do 7,5 tona, preusmjerit će se na most Alije Izetbegovića, dok će vozila teža od 7.5 tona usmjeravati ulicama Alije Hodžića i Maršala Tita, a u suprotnom smjeru ulicama Mehe Drljevića-Kulina bana i Alije Hodžića.

R-458 Površnica-Lopare-Čelić, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na put Lopare-Priboj-Banj Brdo.

R-466 Kraljeva Sutjeska-Ponijeri (Mehorići), zbog oštećenja mosta preko rijeke Trstionice obustavljen je saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na dionicu Kakanj-Tršće-Ponijeri.

R-469 Živinice-Banovići (Oskova), zbog radova u vremenu od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

KANTON SARAJEVO

- Zbog sanacionih radova obustavlja se saobraćaj od 09 do 13 sati u ulici Čadordžina.

- Zbog izvođenja radova na izgradnji isključne trake za industrijsku zonu na Zapadnom prilazu gradu (smjer Ilidža-Blažuj), u vremenu od 07 do 17 sati, saobraća se usporeno, jednom trakom.

- Zbog izvođenja sanacionih radova, dolazi do etapnih obustava saobraćaja u ulici Gorica u vremenu od 08 do 16 sati.

- Zbog sanacionih radova u vremenu od 07 do 18 sati dolazi do etapnih obustava saobraćaja u ulicama: Ašikovac, Kartal i Šejh Mehmedova.

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Kamenica, Paje malta, Kolodvorska, Dženetića čikma, Humska, Skenderpašina, Zmaja od Bosne, Malta, Ložionička, Gornja Breka, Avde Palića, Mehmeda Handžića, Ivana Cankara, Branilaca Šipa, Džemala Bijedića (od IX do VII transferzale), Bulevar Meše Selimovića (uz tramvajsko stajališta Otoka), Čobanija i Hamdije Kreševljakovića, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.