Prazni autobusi vozili kroz Sarajevo u znak podrške turističkoj privredi (VIDEO)

Prostor ispred Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu bio je mjesto odakle su polazili tursitički autobusi put brojnih svjetskih destinacija.

Danas su turistički autobusi bili parkirani ispred Zemaljskog muzeja, i koferi si bili tu, ali putnika spremnih da krenu na neku novu destinaciju ili da posjete neka već viđena mjesta nije bilo.

Prazni autobusi krenuli su ispred Zemaljskog muzeja BiH i vozili sarajevskim ulicama, kako bi prijevoznici, turističke agencije i hotelijeri skrenuli pažnju na veoma tešku privrednu situaciju u turističkom sektoru prouzrokovanu proglašenom pandemijom koronavirusa.

Predsjednik Udruženja turističkih agencija u BiH Zoran Bibanović je kazao da je ovaj skup podrška turističkoj privredi.

Dodaje da su oni svoje zahtjeve, u privrednom smislu, već poslali vladama nadležnim za turizam, a to su Federacija BiH, kantoni i Republika Srpska, te da očekuju njihovu reakciju.

Kaže da je ovaj skup po ugledu na kolege iz okruženja, napominjući da su velike turističke sile u Evropi napravili skupove podrške svojim turističkim privredama.

Bibanović je istaknuo da BiH baštini najdužu tradiciju turističke destinacije na Balkanu.

- Nismo zadovoljni odnosom države unazad nekoliko decenija poslije rata prema kulturnoj, prirodnoj vrijednosti BiH koja bi nas vrlo brzo mogla uključiti u evropske tokove. Mi tvrdimo da možemo postati turistička velesila - naveo je Bibanović.

On naglašava da su sve zemlje u Evropi donijele odluku da agencije imaju pravo da daju garantne vaučere, vrijednosne vaučere, „koji će garantirati građanima, našim klijentima kojih je desetine hiljada koji su platili aranžmane i aviokarte, da je njihov novac siguran i da će on biti iskorišten u dogledno vrijeme, da li ove ili u toku sljedeće godine, jer mi ne znamo kad će se ovo završiti“.

- U krajnjem slučaju da će im biti vraćen i da neće propasti i da u tom smislu ne brinu i da ne prave bespotreban protisak, jer po zakonima o obligaciji mi smo taj novac platili unaprijed raznim našim dobavljačima i taj novac de facto i ne postoji - pojasnio je Bibanović.

Kaže da su, ako bi se sada to i desilo, predložili da se u tom smislu pomogne turističkim agencijama sa beskamatnim kreditima za obrtna sredstva, jer je turizam sezonskog karaktera, ponuda i potražnja je također sezonska.

- Ako izgubimo ovu sezonu, a vjerovatno smo izgubili, moramo čekati i pripremiti sljedeću da bi to mogli sve da uradimo, jer je karakter turizma takav. Mnoge kompanije su najavile letove tek za oktobar, tako da će najvjerovatnije ova sezona biti takva kakva je i da ćemo se morati pripremati i to uraditi u sljedećoj sezoni. Ali to treba da razumiju oni koji su nadležni za turističku privredu - smatra Bibanović.

Upitan da li se može govoriti o štetama koje trpi turizam, kao posljedice pandemije koronavirusa, Bibanović kaže da je on već „klinički mrtav“.

- On je klinički mrtav i on po završetku ove pandemije mora da se resetira, ali ne mogu se sva davanja i sve obaveze staviti na agencije. Mora se razumjeti suština poslovanja turističkih agencija, jer su one najbitniji faktor u turizmu - istaknuo je Bibanović.

Dodao je kako oni posreduju između svih učesnika u turizmu u vrlo komplikovanim aranžmanima.

- To je vrlo važno da ne izgubimo te ljude, da ne odu u neke druge zemlje, jer teško je onda napraviti taj kadar. To je onda višedecenijski posao - zaključio je Bibanović.

