Predstavom sa brodvejskim potpisom Kamerni teatar 55 vraća se publici

Premijernim izvođenjem predstave "Sporedni čovjek" Warrena Leigha, u režiji Christophera Peditta sarajevski Kamerni teatar 55 će sutra, 19. juna nastaviti s radom.

Zbog mjera ograničenja usljed koronavirusa predstava će imati više repriznih izvođenja i to u subotu, 20. juna, ponedjeljak, 22. juna te u utorak, 23. juna.

V.d. direktora Kamernog teatra 55 Emir Hadžihafizbegović danas je na pres konferenciji povodom premijere te predstave skrenuo pažnju da će zbog mjera ograničenja predstavama moći da prisustvuje tek 46 gledalaca.

- Našem gledaocu treba da obezbijedimo 10 metara kvadratnih. Dok su tramvaji, trolejbusi puni, vjerski objekti puni... Mi ćemo ispoštovati sve mjere - kazao je Hadžihafizbegović, dodavši da je i za glumca drugačiji osjećaj kada glumi pred četvrtinu ispunjenom salom.

Govoreći o premijeri, naveo je da je predstava trebala biti odigrana 19. marta te da su se odlučili ipak je na kraju sezone uz sve probleme igrati i tako završiti još jednu sezonu u teatru.

Dramaturg Vedran Fajković istakao je da je autor dramskog teksta Warren Leight za dramu "Sporedni čovjek" dobio nagradu "Tony" za najbolju dramu te da je nominovana i za Pulicera.

- Zaista jedan divan, vrijedan tekst koji itekako ima razloga i značenja zašto će biti uprizoren na našoj sceni - kazao je Fajković.

Reditelj predstave Christopher Peditt navodi da svojim rediteljskim radom želi ljude "prenijeti" u njima nepoznat milje, promijeniti im mjesto i vrijeme u kojem borave.

Predstava "Sporedni čovjek" vraća u period 40-tih, 50-tih godina - vrijeme popularnosti džez muzike.

- Ova predstava je jedan lament o ljudima koji su voljeli džez. Ona je priča o ljubavi prema džez muzici, prema toj strasti, muzičarima i ljubavna priča koja govori o posljedicama koje na brak ostavlja ta velika strast ka muzici i sviranju - ocijenio je Peditt.

Glumica Vanesa Glođo naglašava da su sretni što će imati nakon svega premijeru te predstave te da će oni igrati koliko god publike bilo u sali.

- Ova predstava je porodična drama. Drama dvoje ljudi koji ne umiju da žive porodični život. Dvoje ljudi koje usprkos ljubavi jedno za drugo ne umiju da žive brak. Ne umiju da žive dijete. To je priča o čovjeku koji se bavi poslom od kojeg nema novca. I koji treba da se odrekne toga kako bi obezbijedio porodicu. Naravno, on to ne može - kazala je Glođo.

Feđa Štukan je rekao da su i tekst i režija predstave brodvejski, te se nada da je i gluma brodvejska.

- Ova predstava je od onih kakve se nisu ovdje igrale - smatra Štukan.

U predstavi "Sporedni čovjek" u režiji Christophera Peditta uloge su ostvarili Feđa Štukan, Vanesa Glođo, Saša Krmpotić, Sabit Sejdinović, Amar Selimović, Davor Golubović i Dina Mušanović.

Riječ je o koprodukciji Kamernog teatra teatra 55 i Balkan American Theatra.

Neposredno prije početka današnje pres konferencije Hadžihafizbegović je pozvao na minutu šutnje za mladog pozorišnog reditelja Igora Vuka Torbicu koji je preminuo u 33. godini u Rovinju.