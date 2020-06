Premijera predstave 'Spremni' u četvrtak u HNK Mostar

Premijera predstave "Spremni", autorice Kristine Gavran, održat će se u četvrtak, 25. lipnja, u Hrvatskom narodnom kazalištu (HNK) u Mostaru s početkom u 20 sati.

Predstava će biti odigrana pred ograničenim brojem gledatelja, uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera zaštite.



Radnja predstave događa se u jednoj obitelji, a likovi su arhetipski: Majka, Otac, Sin i Kćer. Ta obitelj živi po filozofiji samodostatnosti, gdje ti nitko drugi ne treba, ili kako Otac u obitelji kaže: "Četiri je mjera u svim kuharicama. Zato naša obitelj broji četiri člana. Mi nikome ništa nismo dužni". Otac i Majka puni su straha, i tim strahom doslovce hrane svoju djecu.

Redateljica predstave Jelena Kordić Kuret kazala je kako je tekst nastao 2012. godine te da jako dobro rezonira s današnjim vremenom i krizom koja nas je pogodila.

- To, zapravo, ni malo ne čudi jer ono o čemu Kristina Gavran govori u ovom komadu i što je osnovni pokretač cijele priče spada u univerzalnu kategoriju koja pripada svakom prostoru i vremenu, a to je fenomen straha. Što se događa kada strah kao jedna urođena, primarna ljudska emocija s funkcijom da upozori i zaštiti čovjeka, prestane imati tu svoju osnovnu funkciju i postaje fobija? Što dovodi do toga, koji su uzroci, kako se to odražava na ljude i što su posljedice? To me je privuklo i to su sve stvari kojima smo se bavili unutar cijelog procesa - istaknula je Kordić Kuret na konferenciji za novinare.

Osim fenomena straha, redateljica navodi kako je Gavran kroz cijelu priču provukla i temu obitelji.

- Ona priča o obitelji kao ključnom faktoru jednog pojedinca. Možemo li se ostvariti kao individue unutar naše obitelji, je li to zdrav odnos ili negdje ostajemo projekcija svojih roditelja? Osim samog sadržaja jako me je privukla i forma u kojoj Gavran piše. Ona tekst vodi kao antidramu i mišljenja sam da se u takvoj formi dobro može prikazati svijet u kojem živimo - kazala je Kordić Kuret.

Drama koju vrijedi pogledati više puta

Glumac Dražen Pavlović kazao je kako ovu predstavu vrijedi pogledati iz više razloga.

- Ovu predstavu treba pogledati i u više navrata, ne zato što je kratka, nego zbog ovih okolnosti u kojima trenutno živimo. Napravili smo predstavu koja istinito reflektira sve apsurdnosti situacije koju smo nedavno preživjeli uslijed pandemije koronavirusa i svega ostaloga. Također, reflektira apsurdnosti situacije u kojoj trenutno živimo, dakle tih recidiva i, kako je spisateljica u nekoliko navrata u tekstu navela, te nove stvarne stvarnosti. Šteta je samo što zbog trenutnih okolnosti na premijeru možemo primiti ograničen broj ljudi, ali nadam se da ćemo baš zbog toga imati priliku predstavu igrati više puta - kazao je Pavlović.

Glumica Anja Kraljević, kojoj je ovo prva predstava u HNK Mostar, kazala je kako je stekla divno iskustvo radeći na postavljanju predstave u mostarskom kazalištu.

- Imali smo stvarno jako inspirativan, uzbudljiv i zanimljiv istraživački proces od početka do kraja i stvarno se veselim i radujem premijeri, te se nadam kako ćemo imati što više igranja ove, po mom mišljenju, jako dobre predstave - istaknula je Kraljević.

HNK Mostar ne posustaje unatoč epidemiji

Ravnatelj HNK Mostar Ivan Vukoja kazao je kako je ova, 25. kazališna sezona, po mnogim parametrima trebala biti najuspješnija sezona HNK.

- I bila bi da se nije pojavila korona. Spomenimo samo dvije premijere koje smo otkazali zbog koronavirusa, sedam festivala na kojima smo trebali igrati sa šest različitih predstava te 15 dogovorenih gostovanja do kraja sezone. Premda smo radili pod posebnim režimom, nismo se predali niti odustali. Dapače, kada je izgledalo da je sve stalo mi smo započeli rad na novoj predstavi - kazao je Vukoja.

Osim već spomenutih Dražena Pavlovića i Anje Kraljević, u predstavi glume i Robert Pehar te Jelena Kordić Kuret, scenografiju je osmislio Dalibor Nikolić, a glazbu Andrijan Zovko.

Pretpremijera predstave bit će izvedena u srijedu, 24. lipnja, dok će prva i druga repriza biti odigrane u petak i subotu, 26. i 27. lipnja, a sve s početkom u 20 sati.