Prigodnim performansom umjetnici najavili otvaranje festivala 'Sarajevska zima'

Prigodnim performansom umjetnici su danas najavili ceremoniju otvaranja 36. Internacionalnog festivala "Sarajevska zima 2020", kada je upriličen i susret medija, umjetnika i publike kojoj je posvećen Festival.

Program je predstavljen u kino sali Prve gimnazije, a okupljenima se obratila i direktorica škole Lejla Tuzlak, koja je svim gostima poželjela dobrodošlicu i uspješan Festival.

Kako je danas istaknuto, Festival je priprema za Olimpijadu kulture Sarajevo 2021, a plamen umjetnosti u čast Olimpijade kulture Sarajevo zapalit će stvaraoci sa svih kontinenata svijeta 7. februara na Trgu Susan Sontag.

Direktor Festivala Ibrahim Spahić predstavio je umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Švicarske, Republike Koreje, Grčke, Turske i drugih zemalja koji će obogatiti ovogodišnji program Festivala pod motom "Time for you: Pic Up Art".

Spahić se zahvalio školama suorganizatorima i umjetnicima te pozvao umjetnike i građane Sarajeva da se pridruže Maršu ulicama grada Sarajeva koji će također biti dio otvaranja festivala.

Direkcija Festivala predstavila je i produkciju oficijelnog spota SWF "Olimpijada kulture Sarajevo 2021" autorice Nore Lefa iz Grčke.

Jazz pijanist, kompozitor i dirigent iz Turkmenistana Rustam Rahmedov predstavio je program koncerta Sarajevske filharmonije koji će se održati u petak, 7. februara, u Narodnom pozorištu Sarajevo u čast otvaranja Festivala i Ludwiga van Beethovena.

Dobitnici nagrada Srebrene pahuljica, Sloboda, Srebreno drvo IPC/SWF pozvani su da dođu u subotu, 8. februara, u Narodno pozorište Sarajevo na koncert u njihovu čast i dodjelu zasluženih priznanja za promociju umjetnosti, nauke i kulture, saopćili su organizatori.