Prije 20 godina rođen je EXIT - Proslava rođendana od 13. do 16. augusta

U parku Univerziteta u Novom Sadu 29. juna 2000. godine počeo je EXIT Noise Summer Fest nastupima Urbane gerile, DJ Fakira i Dee Fejsa. Festival je trajao skoro 100 dana tokom kojih su se svakodnevno održavali besplatni koncerti, zabave, predstave, projekcije filmova, izložbe, tribine, performansi...

Proslava 20. rođendana EXIT festivala bit će održano od 13. do 16. augusta ove godine na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Nastupe su potvrdili Robin Schulz, Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Boris Brejcha, Artbat, Nina Kraviz, Ilija Djoković, Kristijan Molnar, Coeus, Space Motion, After Affair, Lag, Monosaccharide i Bokee i drugi, a nova imena očekuju se vrlo brzo.

U prodaji su četvorodnevne ulaznice po cijeni od 118 KM, putem službene stranice exitfest.org, kao i putem prodajne mreže kupikartu.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima, a nakon restarta prodaje interesovanje je ogromno i trenutno je dostupna svega četvrtina smanjenog kapaciteta ulaznica, najavljeno je iz EXIT Teama.

Inače, EXIT Festival je pokrenula grupa studenata sa namjerom da kreiraju pokret za mir i slobodu u Srbiji i na Balkanu, projekat je zamišljen kao alternativni kulturni model onom koji je plasiran tokom devedesetih od strane državnih i paradržavnih medija sa ciljem da motiviše mlade da izađu na izbore na kojima je konačno svrgnut režim Slobodana Miloševića.

Do sada je EXIT srbijanskoj ekonomiji donio oko 200 miliona eura turističkog prihoda, dok je vrijednost međunarodne promocije zemlje, po riječima stručnjaka, neprocjenjiv.

U protekle dvije decenije na EXIT-u su unastupili neki od najvećih svjetskih izvođača među kojima su The Prodigy, The Cure, The Killers, Arctic Monkeys, David Guetta, Skrillex, Migos, White Stripes, Moby, Martin Garrix, Avicii, Carl Cox, Guns N' Roses i mnogi drugi.