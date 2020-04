Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 01.04.2020

Danas u jutarnjim satima i prije podne, u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom, a na istoku i jugoistoku Hercegovine moguća je i slaba kiša. U većem dijelu zemlje malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Do kraja dana, postupno smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji.

Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjerena bura koja će krajem dana oslabiti. Jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i 0, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8, na jugu i sjeveru zemlje do 12 stupnjeva.

U Sarajevu pretežno oblačno sa slabim snijegom u jutarnjim satima i prije podne. Tokom dana, bez padavina i postupno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko -3, a najviša dnevna oko 3 stupnja.

(Federalni hidrometeorološki zavod)