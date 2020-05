Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 01.05.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom dijelu poslijepodneva padavine postepeno prestaju. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu i sjeveru do 16, a dnevna od 17 do 24 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prestanak padavina u kasnim poslijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 20 °C.



(Federalni hidrometeorološki zavod)