Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 01.09.2020

Danas se u Bosni očekuje umjereno do preteženo oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva padavine se očekuju na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne povremeno slaba kiša je moguća ponegdje u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 25 °C.

(fhmzbih)