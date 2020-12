Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 01.12.2020

Danas pretežno sunčano vrijeme u Hercegovini i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne se prognozira dugotrajna magla ili niska oblačnost. Tokom noći na srijedu naoblačenje u cijeloj zemlji.

Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -2°C, na jugu zemlje do 2°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3°C, na jugu zemlje od 8 do 12°C.

U Sarajevu se prije podne očekuje magla ili niska naoblaka. Sunčanije u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -6°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 2°C.

(fhmzbih)