Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 02.03.2021

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima.

Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 6, a najviša dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 stupnjeva.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 0, a najviša dnevna temperatura oko 11 stupnjeva.



(fhmzbih)