Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 02.06.2020

Danas, prije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme uz mobućnost slabe kiše, a u ostatku zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano. Poslije podne porast oblačnosti. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu od 21 do 24 stupnja.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 15 stupnjeva.



(Federalni hidrometeorološki zavod)