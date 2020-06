Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 03.06.2020

Danas se u centralnim i istočnim područjima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim djelovima malo do umjereno oblačno i sunčano. U ostatku dana postupan porast oblačnosti u cijeloj zemlji. Tokom poslijepodneva u Bosni sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje i u višim djelovima Hercegovine se očekuju padavine. Vjetar slab do umjeren zapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu i sjeveru do 26 stupnjeva.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 18 stupnjeva..



(Federalni hidrometeorološki zavod)