Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 03.07.2020

Danas se u jutarnjim satima na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. U ostaku zemlje sunčano. Poslije podne porast naoblake u Bosni i na sjeveru Hercegovine može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne su moguće obilnije padavine.

Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 23 do 29, na jugu od 30 do 36 °C.

U Sarajevu sunčano uz postepen porast naoblake tokom dana. Poslije podne se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 27 °C.