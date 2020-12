Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 03.12.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom. Na istoku i sjeveroistoku Bosne bez padavina. Obilnije padavine na zapadu i jugozapadu Bosne, kao i na sjeveru Hercegovine.

Vjetar slab do umjeren u Posavini i Krajini sjeverozapadni, a u ostatku zemlje uglavnom jugoistočni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuju se povremno jaki udari juga. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 8 do 12, a dnevna u Krajini od -1 do 5, u ostatku Bosne od 6 do 11, na jugu do 15 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme s kišom u većem dijelu kantona. Jutarnja temperatura oko 4, dnevna oko 9 °C.

(fhmzbih)