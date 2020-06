Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 04.06.2020

Danas se u jutarnjim satima u centralnim i sjevernim područjima Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostatku naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu poslijepodneva porast naoblake sa zapada. Vjetar umjeren do jak jugozapadni. U kasnim večernjim satima očekuju se olujni udari juga. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu do 20, a dnevna od 22 do 28 °C.

U Sarajevu jutro umjereno oblačno, a u ostatku dana pretežno sunčano. Porast naoblake prema kraju dana. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 24 °C.



(Federalni hidrometeorološki zavod)