Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 04.08.2020

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša se očekuje u južnim i jugozapadnim dijelovima. Tokom dana kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju i u ostalim područjima. Lokalno je moguća i pojava grada. Intenzivnije padavine se očekuju u Hercegovini.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, koji će krajem dana promijenuti smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu zemlje do 31 stupanj.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 27 stupnjeva.

(fhmzbih)