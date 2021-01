Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 04.1.2021

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može padati slaba kiša, uglavnom u južnim, jugozapadnim i ponegdje u centralnim dijelovima. Na planinama i slab snijeg. U sjevernim i sjeveroistočnim područjima nešto manje oblačnosti i bez padavina.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 0 i 5, a na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka između 3 i 7, na jugu zemlje do 11 stupnjeva.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna oko 4 stupnja.

(fhmzbih)