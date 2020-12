Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 04.12.2020

Danas se našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini. U Bosni padavine se očekuju u jutarnjim satima ili tokom prijepodneva, uglavnom u jugozapadnim i ponedje u centralnim dijelovima. U ostalim područjima Bosne bez padavina. U jutarnjim satima, u kotlinskim djelovima moguća je i niska oblačnost.

Vjetar slab do umjeren istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od -3 do 3 , na jugu od 6 do 10, a najviša dnevna od 5 do 11, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne od 10 do 15 stupnjeva.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima moguća je i kiša. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 10 stupnjeva.

(fhmzbih)