Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 05.02.2020

Jutros je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom. U Hercegovini umjereno oblačno.

Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica -11 stupnjeva, Ivan Sedlo i Sokolac -3, Sarajevo 0, Bihać, Bugojno, Livno, Prijedor, Sanski Most i Srebrenica 1, Drvar i Jajce 2, Tuzla i Zenica 3, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac i Zvornik 4, Doboj, Široki Brijeg i Trebinje 5, Mostar 7, Neum 8 stupnjeva Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 931 milibar, za 10 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme sa snijegom i kišom. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Snijeg ili susnježica su mogući i na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine. Poslije podne ili u večernjim satima padavine postepeno prestaju. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima sjeverni. Na području Hercegovine, zapadne i istočne Bosne povremeno su mogući i orkanski (više od 90 km/h) udari vjetra. Najviša dnevna temperatura od -1 do 6, na jugu od 6 do 11 stupnjeva.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa snijegom ili susnježicom. Padavine prestaju u večernjim satima. Temperatura zraka između -1 i 3 stupnja.

(Federalni hidrometeorološki zavod)