Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 05.05.2020

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U jutarnjim satima, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Poslije podne porast oblačnosti u Bosni, a u Hercegovini krajem dana. Sredinom dana slaba kiša se očekuje u Posavini, a tokom poslijepodneva i u večernjim satima, kiša se očekuje u većem dijelu Bosne i sjevernim djelovima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a najviša dnevna od 18 do 25 stupnjeva.

U Sarajevu u jutrnjim satima malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana dana, postupno povećanje oblačnosti. U večernjim satima se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva.

(Federalni hidrometeorološki zavod)