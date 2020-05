Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 06.05.2020

Danas u Bosni i Hercegovini, jutro i veći dio prijepodneva pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Na planinama može padat susnježica ili slab snijeg. U ostatku dana bez padavina i postupno razvedravanje. Više sunčanih perioda očekuje se u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 13, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru od 16 do 20 stupnjeva.

U Sarajevu u jutrnjim satima i prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Tokom dana bez padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 15 stupnjeva.



(Federalni hidrometeorološki zavod)