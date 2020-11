Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 06.11.2020

Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne smanjenje naoblake u Posavini, a tokom noći i u ostatku Bosne. Prije podne ponegdje na istoku Bosne je moguća slaba rosulja. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 6 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 15. na jugu od 17 do 22 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 7, dnevna oko 11 °C.

(fhmzbih)