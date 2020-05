Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 07.05.2020

Danas se u većem dijelu neše zemlje očekuje pretežno sunčano vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne u jutarnji satima i dio prijepodneva može biti magle ili niske naoblake.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 °C.

U Sarajevu jutro umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna oko 16 °C.



(Federalni hidrometeorološki zavod)