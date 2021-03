Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 08.03.2021

Danas se u Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne porast naoblake na jugozapadu i jugoistoku Bosne. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva slaba kiša je moguća na jugu Hercegovine.

Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 6 do 12 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko -1, dnevna oko 10 °C.



(fhmzbih)