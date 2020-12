Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 08.12.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u Hercegovini lokalno sa slabom kišom. U večernjim satima padavine se očekuju na zapadu i sjeverozapadu Bosne i u Hercegovini.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuju se povremeno jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 10 °C.

(fhmzbih)