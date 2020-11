Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 10.11.2020

Danas se u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne očekuje pretežno sunčano vrijeme. U ostatku Bosne preovladavat će magla i niska naoblaka.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 8 do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu od 16 do 21 °C.

U Sarajevu veći dio dana magla ili niska naoblaka u nižim i padinskim dijelovima grada. U višim djelimično sunčano. Jutarnja temperatura oko 1, dnevna oko 8 °C.

(fhmzbih)