Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 11.05.2020

Danas se u jutarnjim satima na sjeverozapadu Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostaku zemlje sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne ili u večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući na jugozapadu Bosne i ponegdje u Hercegovini. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 16, na jugu i sjeveru do 19, a dnevna od 22 do 28 °C.

U Sarajevu sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 26 °C.

(Federalni hidrometeorološki zavod)