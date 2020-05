Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 12.05.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima u većem dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine, uglavnom prije podne. Na sjeveroistoku Bosne je moguća i grmljavina. Poslije podne, postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, a samo ponegdje na jugu i jugozapadu moguće su padavine. Vjetar slab do umjeren na momente i pojačan promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura u Posavini i Krajini od 8 do 15, u ostaku Bosne do 20, a na jugu zemlje od 20 do 23 stupnja.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom prije podne. Jutarnja temperatur oko 10, a najviša dnevna oko 19 stupnjeva.

(Federalni hidrometeorološki zavod)