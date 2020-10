Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 13.10.2020

Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima prestanak padavina u Hercegovini. U Bosni će padati kiša uglavnom prije podne. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima još malo kiše može pasti na sjeveru Bosne. Na planinama će padati i snijeg. U poslijepodnevnim satima postepeno smanjenje oblačnosti. Krajem dana novo naoblačenje sa juga u Hercegovini i jugozapadu Bosne.

Vjetar slab do umjerene jačine. Prije podne vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C.

U Sarajevu veći dio dana oblačno. Prije podne povremeno može padati slaba kiša. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura zraka oko 5°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 9°C.

(fhmzbih)