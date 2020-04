Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 14.04.2020

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša se očekuje u sjevernim i sjeverozapadnim djelovima. Tokom prije podneva, kiša se očekuje u većem djelu zemlje. U drugom dijelu dana u višim područjima Bosne sa susnježicom i snijegom. Tokom poslijepodneva postupan prestanak padavina u Posavini i Krajini, a prema kraju dana ili u večernjim satima i u ostalim područjima. Vjetar u Bosni umjeren na momente i pojačan sjevernog smjera. U Hercegovini umjerena na momente i pojačana bura. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 9 do 12, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu od 11 do 15 stupnjeva.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 10 stupnjeva.



(Federalni hidrometeorološki zavod)