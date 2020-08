Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 14.08.2020

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.

Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 30 do 36 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 °C.



